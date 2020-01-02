«Снова заставим «Сан-Сиро» скакать». Ибрагимович обратился к фанатам «Милана»

Нападающий Златан Ибрагимович обратился к болельщикам «Милана» в преддверии подписания контракта с клубом.
«Я помню, как оказался в этом месте много лет назад. Сейчас важно только то, что я здесь и я счастлив. Я всегда говорил, что это мой дом, и наконец я вернулся. Какое-то время я отсутствовал, пока играл за другие клубы, но я вновь тут, и это важнее всего.
Сообщение для болельщиков? Наконец-то я здесь. Ждите меня на «Сан-Сиро», и мы снова заставим его скакать», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на клубное телевидение «Милана».
Златан защищал цвета россонери с 2010 по 2012 год. Последним клубом 38-летнего шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с весны 2018 года. В ходе своей карьеры он также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
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