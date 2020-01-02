Голкипер «Ювентуса» Перин перешёл в «Дженоа»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин продолжит карьеру в «Дженоа», сообщает официальный сайт туринского клуба.

За «грифонов» 27-летний вратарь будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона и не предполагает права выкупа контракта футболиста.

В текущем сезоне Перин, который является воспитанником «Дженоа», не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 2-е место. После 17 туров команда Маурицио Сарри имеет в активе 42 очка. «Интер» опережает действующего чемпиона лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Дженоа», набрав 11 очков, занимает последнее, 20-е место.