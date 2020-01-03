Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»

Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» рассматривает вариант с покупкой нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. 21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.

В услугах Чалова заинтересованы также «Челси» и «Кристал Пэлас». «Орлы» уже пытались приобрести Фёдора минувшим летом, но получили отказ.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду «армейцев» форвард начал выступать в 2016 году. В нынешнем сезоне он забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Брайтон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В 21 встрече команда Грэма Поттера набрала 24 очка.