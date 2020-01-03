Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»
Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» рассматривает вариант с покупкой нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. 21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.
В услугах Чалова заинтересованы также «Челси» и «Кристал Пэлас». «Орлы» уже пытались приобрести Фёдора минувшим летом, но получили отказ.
Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду «армейцев» форвард начал выступать в 2016 году. В нынешнем сезоне он забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Брайтон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В 21 встрече команда Грэма Поттера набрала 24 очка.
«Челси» может сфокусироваться на покупке Чалова после отказа «Лиона» продавать Дембеле
Читайте также
- 3 января 2020
-
17:51
-
17:39
-
17:19
-
17:18
-
16:53
-
16:30
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:41
-
15:12
-
14:58
-
14:47
-
14:35
-
13:48
-
13:31
-
13:22
-
12:59
-
12:44
-
12:25
-
12:06
-
11:44
-
11:21
-
11:03
-
10:44
-
10:10
-
09:39
-
09:17
-
08:00
-
00:48
-
00:31
-
00:10
- 2 января 2020
-
23:46
-
23:36
-
23:15
Партнерский контент