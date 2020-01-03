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Игрок «Генгама» стал свидетелем ДТП, в котором погиб его одноклубник

Игрок «Генгама» стал свидетелем ДТП, в котором погиб его одноклубник
Футбол / Франция 0

Один из игроков «Генгама» стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб его одноклубник Натаель Жулан. Об этом сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, 23-летний форвард «Генгама» потерял контроль над своим автомобилем, возвращаясь с тренировки. Свидетелем аварии стал один из партнёров Жулана по команде, следовавший за ним на своей машине. Сообщается, что Натаель находился в своём автомобиле один.

Жулан являлся воспитанником «Гавра». В «Генгам» он перешёл в январе 2018 года. Вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в «Валансьене». В текущем сезоне он сыграл за «Генгам» 2 матча, результативными действиями не отметился. Контракт нападающего с клубом был рассчитан до лета 2021 года.

23-летний форвард «Генгама» Жулан погиб в ДТП
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