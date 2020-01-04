Футбольная ассоциация Ганы уволила всех тренеров сборных страны

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) приняла решение уволить всех тренеров мужских и женских сборных, сообщается на официальном сайте организации.
«Футбольная ассоциация Ганы распустила тренерские штабы всех национальных команд. Решение затрагивает как мужские, так и женские сборные. Организация выражает признательность всем тренерам и членам национальных команд за вклад в футбол Ганы. Желаем им всего наилучшего в их начинаниях», — говорится в заявлении организации.
Президент GFA Курт Окраку, занявший этот пост в октябре 2019 года, решил распустить тренерские штабы национальных команд после обвинений во взяточничестве и коррупции, прозвучавших в документальном фильме-расследовании.
Таким образом, пост главного тренера мужской сборной Ганы покинул Квеси Аппиа. Напомним, он возглавил национальную команду во второй раз в 2017 году после двухлетнего периода с 2012 по 2014 год.
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