Моуринью: на каком месте «Ливерпуль» завершил первый сезон при Клоппе? На 8-м
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на примере работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле» объяснил, что ему нужно время для построения команды.
«Ливерпуль» — лучшая команда в мире на сегодняшний день. Я использовал помощь Google и убедился, что Клопп присоединился к клубу в октябре 2015 года. Сейчас на дворе 2020-й. С того времени было уже восемь трансферных окон. Самое главное — Клопп успел навязать свою философию, внедрить свои методы тренировок, чтобы оставить след. Они работали шаг за шагом, и эта фантастическая работа принесла такие прекрасные результаты. Где они завершили первый сезон? Восьмыми! Четыре года спустя «Ливерпуль» — лучшая команда в мире", — приводит слова Моуринью Record.
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