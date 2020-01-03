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«Интер» не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно

«Интер» не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» хочет выручить с продажи полузащитника Кристиана Эриксена не менее € 30 млн. Эти требования отпугивают миланский «Интер», который заинтересован в приобретении игрока этой зимой, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин уже сейчас может вести переговоры с другими клубами, чтобы присоединиться к ним предстоящим летом на правах свободного агента.

Несмотря на высокие требования «шпор», «Интер» не теряет интереса к Эриксену, но предпочитает получить его бесплатно после завершения нынешнего сезона. Конкурентами миланского клуба в борьбе за 27-летнего хавбека являются мадридский «Реал», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

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