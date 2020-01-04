5 лучших голов 21-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 голов 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли мячи нападающего «Брайтон энд Хоув Альбион» Алирезы Джаханбакша, полузащитников «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона и Хамзы Чодури, форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингса и нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Себастьена Аллера.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 21 тура турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 58 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (45), третье — «Манчестер Сити» (44). Топ-4 замыкает «Челси» (36). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (31).
Расписание матчей АПЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
5 лучших сейвов 21-го тура английской Премьер-лиги. Видео
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