5 лучших сейвов 21-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 сейвов 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Кепы Аррисабалаги («Челси»), Мартина Дубравки («Ньюкасл Юнайтед»), Бена Фостера («Уотфорд»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас») и Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 21 тура турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 58 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (45), третье — «Манчестер Сити» (44). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (36). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (31).
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
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Месси и Роналду тоже нашлось в ней место. Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня.
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