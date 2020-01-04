5 лучших сейвов 21-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Кепы Аррисабалаги («Челси»), Мартина Дубравки («Ньюкасл Юнайтед»), Бена Фостера («Уотфорд»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас») и Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После 21 тура турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 58 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (45), третье — «Манчестер Сити» (44). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (36). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (31).

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.