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«Монако» одержал победу в первом матче под руководством Морено

«Монако» одержал победу в первом матче под руководством Морено
Футбол / Франция 0

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Бальде Кейта на 61-й минуте. Спустя восемь минут форвард «Реймса» Булайе Диа сравнял счёт. Победу монегаскам принёс Кейта, отправив ещё один мяч в ворота соперника в компенсированное время.

Это первый матч «Монако» под руководством Роберта Морено. Испанский специалист возглавил монегасков в конце декабря 2019 года, сменив на посту главного тренера Леонарду Жардима.

Соперник «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции станет известен 6 января во время жеребьёвки. Матчи следующего раунда турнира будут сыграны 18 и 19 января.

Кубок Франции. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Кейта – 61'   1:1 Диа – 69'   2:1 Кейта – 90+4'
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