Кокорин и Малком приступили к тренировкам

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги. Оба футболиста находятся в Дубае, где в медицинском центре ФИФА занимаются по индивидуальным программам.
Фото доступно в «инстаграме» FIFA Medical Centre Dubai.
Напомним, Кокорин не появлялся на футбольном поле в официальных матчах за «Зенит» с 7 октября 2018 года. Питерский клуб не успел заявить форварда для выступлений в РПЛ после его освобождения из колонии общего режима.
22-летний Малком продолжает восстанавливаться после травмы. Бразилец не играл за «Зенит» с начала августа, а всего в нынешнем сезоне РПЛ провёл два матча.
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн
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