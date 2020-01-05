Сульшер — о ничьей с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии: переигровка лучше, чем вылет
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с «Вулверхэмптоном» в матче 1/32 Кубка Англии. Впервые за пять лет манкунианский гранд не смог пробить в створ ворот соперника в матче АПЛ или Кубка Англии. В ближайшее время команды ожидает переигровка на «Олд Траффорд».
«Как бы то ни было, переигровка меня радует больше, чем вылет. В Кубке Англии всегда сложно играть, и сегодня мы получили очередное тому подтверждение.
У «Вулвз» были моменты, но несколько раз великолепно сыграл Серхио Ромеро. Этот парень никогда нас не подводил. Считаю, что Серхио — великолепный человек и профессионал.
Люблю Кубок Англии. Думаю, то, что мы сыграем ещё один матч, является справедливым исходом», — цитирует Сульшера BBC.
«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Вулверхэмптон» и «МЮ» ожидает переигровка
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