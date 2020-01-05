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«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад» в гостевом матче Примеры

«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:2.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. После передачи Кристиана Португеса хозяев вперёд вывел Виллиан Жозе. Игроки «Вильярреала» отыгрались на 58-й минуте. Ударом с 11-метровой отметки равновесие установил Мануэль Тригерос. Победу «Вильярреалу» принёс результативный удар 35-летнего Санти Касорлы на 72-й минуте. Голевая передача на счету Марио Гаспара.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 5-е место. В активе команды из Сан-Себастьяна 31 очко. «Вильярреал» поднялся на 9-е место. Команда Хавьера Кальехи набрала 28 очков.

Испания - Примера. 19-й тур
05 января 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Жозе – 22'   1:1 Тригерос – 58' (пен)   1:2 Касорла – 72'
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