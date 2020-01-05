Хорватский 33-летний защитник «Локомотива» Ведран Чорлука впервые стал отцом. Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».



«Поздравляем Чарли и его супругу Франку с рождением сына Виктора! Мы желаем здоровья малышу и семейного счастья родителям!» — гласит сообщение пресс-службы.



Женой Чорлуки является певица, участница «Евровидения»-2018 от Хорватии Франка Бателич.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хорват провёл 18 матчей за «Локомотив», в которых не отметился ни одним результативным действием. Также в его активе шесть матчей в Лиге чемпионов.



В настоящее время Вердан восстанавливается после травмы, полученной в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).