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Чорлука впервые стал отцом

Чорлука впервые стал отцом
Футбол / РПЛ 0

Хорватский 33-летний защитник «Локомотива» Ведран Чорлука впервые стал отцом. Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».

«Поздравляем Чарли и его супругу Франку с рождением сына Виктора! Мы желаем здоровья малышу и семейного счастья родителям!» — гласит сообщение пресс-службы.

Женой Чорлуки является певица, участница «Евровидения»-2018 от Хорватии Франка Бателич.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хорват провёл 18 матчей за «Локомотив», в которых не отметился ни одним результативным действием. Также в его активе шесть матчей в Лиге чемпионов.

В настоящее время Вердан восстанавливается после травмы, полученной в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

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