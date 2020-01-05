«Барселона» и «Милан» ведут переговоры по обмену защитниками

«Барселона» и «Милан» могут обменяться игроками, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, клубы ведут переговоры о переходе защитника каталонцев Жана-Клера Тодибо в стан россонери. Однако сине-гранатовые настаивают на том, чтобы частью сделки по переходу 20-летнего игрока стал капитан «Милана» Алессио Романьоли.

Тодибо является воспитанником «Тулузы». В «Барселону» он перешёл в январе прошлого года за € 1 млн. В текущем сезоне француз сыграл за каталонский клуб 3 матча. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года.

Романьоли является воспитанником «Ромы». В «Милан» он перешёл летом 2015 года за € 25 млн. В текущем сезоне итальянец сыграл за россонери 17 матчей. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года.