Тарасов объяснил пост с поздравлением молодёжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил пост с поздравлением молодёжной сборной России по хоккею с победой на чемпионате мира.

«Этот неловкий момент, когда проиграл в элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Отметим, что в финале чемпионата мира по хоккею молодёжная сборная России проиграла сверстникам из Канады со счётом 3:4. По ходу встречи российская команда вела в счёте 3:1. Решающую шайбу канадцы забили за 4 минуты до конца третьего периода.

Параллельно с матчем, который проходил в Чехии, телеканал «Матч ТВ» транслировал финальный матч молодёжного первенства мира 2011 года между российскими хоккеистами и канадскими. Тогда сборная России выиграла со счётом 5:3, проигрывая после второго периода со счётом 0:3.