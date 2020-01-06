Милнер получил мышечное повреждение в игре с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перестановки в составе на матч 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (1:0), а также выразил мнение о полученной травме полузащитника «красных» Джеймса Милнера.
«Двое из сыгравших сегодня игроков выходили в стартовом составе на предыдущий матч, и один из них получил травму, так что такова наша ситуация. Именно поэтому многие тренеры делают много перестановок в составе — кубок здесь не причём, просто это такой момент времени. Милнеру было больно, а это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезна, и, скорее всего, связана с мышечным повреждением», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
В 22-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 11 января. Начало – 20:30 мск.
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