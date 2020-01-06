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Рико: «ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире

Рико: «ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире
Футбол / Франция 0

Вратарь «Севильи» Серхио Рико, выступающий на правах аренды в «Пари Сен-Жермен», поделился мнением о французском клубе.

«ПСЖ» — один из крупнейших клубов во всём мире. Я буду очень счастлив, если у меня будет возможность остаться здесь», — приводит слова Рико Goal.

Серхио Рико стал резервным вариантом французского клуба, так как голкипер Кейлор Навас стал первым номером команды в этом сезоне, перейдя из «Реала» прошлым летом. Испанец принял участие в четырёх матчах за «ПСЖ» в этом сезоне во всех соревнованиях. Вратарь пропустил два гола и в двух матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. «Пари Сен-Жермен» занимает первое место во французском чемпионате в текущем сезоне, набрав 45 очков в 18 турах.

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