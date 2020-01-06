Левандовски: ради такого тренера, как Клопп, можно пройти через огонь

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым он работал в дортмундской «Боруссии» в период с 2010 по 2014 год.
«В «Боруссии» я встретил человека, который сильно помог мне развиться как личность. Клопп многому меня научил и открыл мне двери в мир футбола. Он обладает невероятной харизмой, может правильно сочетать шуточную атмосферу и серьёзную критику в разговоре с игроками. Ради такого тренера можно пройти через огонь», — приводит слова Левандовского Sport Bild.
Роберт Левандовски провёл за «Боруссию» 131 матч, в которых забил 74 гола. Футболист перешёл в «Баварию» из дортмундского клуба в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.
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