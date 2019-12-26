Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Месси и Мбаппе

Нападающий «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, сообщает Marca.

По данным источника, с 1 января 2019 года Левандовски смог забить 54 гола и 59 играх за «Баварию» и сборную Польши.

На втором месте расположился форвард «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, которому за календарный год удалось забить 50 голов в 58 матчах.

Замкнул тройку лучших бомбардиров уходящего года нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. На его счету 44 гола, которые ему удалось забить в 49 матчах.

Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.