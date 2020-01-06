Ибрагимович: хотел выйти, забить, а затем отпраздновать перед фанатами, как бог

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат матча 18-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:0). Напомним, шведский форвард вышел на замену на 55-й минуте встречи вместо Кшиштофа Пёнтека.
«Чувствовал прилив адреналина, эмоций и чувств, которые были со мной на протяжении девяти или десяти лет. Связь с болельщиками осталась замечательной, она даёт мне большую мотивацию. Хотел выйти на поле, забить гол, а затем отпраздновать перед фанатами, как бог.
Пока команде не хватает уверенности и агрессии в атаке, поэтому мы неэффективны. Нам нужно понять, что необходимо сделать, чтобы получить максимальную отдачу от этого состава. Я пробыл здесь четыре дня и стараюсь сделать всё возможное, чтобы „Милан“ мог снова заработать. В клубе не хватает веры», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
- 6 января 2020
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:24
-
20:20
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:29
-
18:56
-
18:52
-
18:36
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:16
-
17:06
-
17:01
-
16:54
-
16:19
-
16:16
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:31