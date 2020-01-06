Ибрагимович: хотел выйти, забить, а затем отпраздновать перед фанатами, как бог

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат матча 18-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:0). Напомним, шведский форвард вышел на замену на 55-й минуте встречи вместо Кшиштофа Пёнтека.



«Чувствовал прилив адреналина, эмоций и чувств, которые были со мной на протяжении девяти или десяти лет. Связь с болельщиками осталась замечательной, она даёт мне большую мотивацию. Хотел выйти на поле, забить гол, а затем отпраздновать перед фанатами, как бог.



Пока команде не хватает уверенности и агрессии в атаке, поэтому мы неэффективны. Нам нужно понять, что необходимо сделать, чтобы получить максимальную отдачу от этого состава. Я пробыл здесь четыре дня и стараюсь сделать всё возможное, чтобы „Милан“ мог снова заработать. В клубе не хватает веры», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену