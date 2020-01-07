Конте: Лукаку — посредственность? Пусть так говорят, это отлично сказывается на нас

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после матча 18-го тура итальянской Серии А с «Наполи» поделился мнением о нападающем команду Ромелу Лукаку.

«Да, Лукаку — посредственность (смеётся). Я слышал, что практически все так говорят. И хорошо, что они продолжают это говорить, ведь это отлично на нас сказывается. Он способен становиться всё лучше и лучше.

Я всегда говорил, что он и Лаутаро Мартинес — два необработанных алмаза и также всегда хотел видеть Лукаку в своих командах — в «Ювентусе», «Челси». Теперь, когда он у меня есть, я работаю над тем, чтобы он становился лучше с каждым днём, ведь мы говорим об игроках, которым 26 и 22 года. Я рад, что он и Лаутаро хорошо выступают», — приводит слова La Gazzetta dello Sport.

Ромелу Лукаку принял участие в 18 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Форвард сборной Бельгии забил 14 голов и стал автором одной результативно передачи.