«Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Брайтона» Уайтом

Клубы английской Премьер-лиги следят за защитником «Брайтона» Беном Уайтом, выступающим на правах аренды за «Лидс». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, за 22-летним игроком следят «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые могут приобрести защитника уже этой зимой. Однако у «Брайтона» не предусмотрен пункт о досрочном возвращении Уайта, поэтому в случае покупки футболиста целесообразно будет оставить его до конца сезона в аренде в «Лидсе». По опросам английской газеты, защитник стал лучшим молодым игроком первого круга Чемпионшипа в текущем сезоне.

Бен Уайт принял участие в 26 матчах второго дивизиона чемпионата Англии в этом сезоне, в которых смог отметиться одной результативной передачей.