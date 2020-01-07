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«Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Брайтона» Уайтом

«Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Брайтона» Уайтом
Футбол / Англия 0

Клубы английской Премьер-лиги следят за защитником «Брайтона» Беном Уайтом, выступающим на правах аренды за «Лидс». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, за 22-летним игроком следят «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые могут приобрести защитника уже этой зимой. Однако у «Брайтона» не предусмотрен пункт о досрочном возвращении Уайта, поэтому в случае покупки футболиста целесообразно будет оставить его до конца сезона в аренде в «Лидсе». По опросам английской газеты, защитник стал лучшим молодым игроком первого круга Чемпионшипа в текущем сезоне.

Бен Уайт принял участие в 26 матчах второго дивизиона чемпионата Англии в этом сезоне, в которых смог отметиться одной результативной передачей.

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