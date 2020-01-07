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«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с Nike

«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с Nike
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с американской фирмой Nike.

Длительность контракта не разглашается, однако уточняется, что он многолетний. Сотрудничество сторон вступит в силу начиная с сезона-2020/2021. В его рамках Nike будет производить экипировку для мужских и женских команд «Ливерпуля», а также молодёжных составов и тренерских штабов. Помимо игровой формы, будет производиться тренировочная и повседневная.

Напомним, в настоящее время техническим спонсором «Ливерпуля» является другая американская компания – New Balance. Осенью прошлого года производитель экипировки захотел продлить истекающий контракт с клубом, активировав пункт, по условиям которого он может остаться техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента. New Balance был готов платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ним сотрудничество. Суд по итогам разбирательства встал на сторону «Ливерпуля».

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike
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