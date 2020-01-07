Ильин: рад, что трансфер в «Ахмат» состоялся

Нападающий Владимир Ильин прокомментировал переход из «Урала» в грозненский «Ахмат». Контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на три с половиной года – до окончания сезона-2022/2023.



«Очень рад, что трансфер состоялся, перехожу в футбольный клуб «Ахмат». Большой шаг для меня. Клубы в течение месяца вели переговоры, пришли к соглашению. Сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, готовлюсь к сборам, завтра вылетаю в Анталью. Знаю многих ребят в «Ахмате», особенно хорошо знаком с Антоном Швецом, с которым познакомились в сборной, и с Роландом Гиголаевым. Знаю, что в Грозном дружная команда, с хорошей внутренней атмосферой, так что никаких проблем с адаптацией у меня не будет», — приводит слова Ильина пресс-служба «Ахмата».

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