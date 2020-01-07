Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко выбыл до апреля из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко выбыл на три месяца из-за травмы, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.



Напомним, Сиссоко получил повреждение в матче 21-го тура английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1), который прошёл 1 января. Сегодня, 7 января, полузащитник перенёс операцию на коллатеральных связках правого колена. Ожидается, что Сиссоко восстановится не раньше апреля.



Напомним, в сентябре 2019 года французский футболист продлил контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023-го. В нынешнем сезоне Сиссоко принял участие в 26 матчах за «Тоттенхэм Хотспур», забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 21 матче и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.