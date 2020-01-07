Экс-игрок сборной Англии: Гвардиола повлиял на британский футбол больше, чем Фергюсон

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Тревор Синклер высоко оценил вклад главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в развитие британского футбола.
«Гвардиола, вероятно, оказал самое большое положительное влияние на британский футбол. Говорю это с полным уважением к достижениям сэра Алекса Фергюсона. Конечно, он самый успешный, но это другое. Гвардиола изменил наш взгляд на футбол, нашу манеру игры. От нашей одержимости прямолинейным футболом до тотального футбола. А ведь все думали, что это невозможно», — приводит слова Синклера Goal.com.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством «горожане» дважды становились чемпионами Англии, а также обладателями Кубка страны, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии.
- 7 января 2020
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