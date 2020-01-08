Новым скаутом «Спартака» стал Артур Вольф

39-летний Артур Вольф назначен новым скаутом московского «Спартака», сообщает Allgemeine Zeitung.

Вольф будет специализироваться на поиске талантливых футболистов. Специалист подписал с российским клубом контракт сроком на два года.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Следующий матч московский клуб проведёт 29 февраля с «Динамо».

Календарь игр «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2019/2020

В нынешнем сезоне «Спартак» не сумел пробиться в групповой этапа Лиги Европы, уступив португальской «Браге». В Кубке России красно-белые вышли в четвертьфинал, где сыграют с ЦСКА.