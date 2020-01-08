Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за про
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной. У исландца были серьёзные проблемы с алкоголем. По нашей информации, защитник принёс извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но всё равно было принято решение расторгнуть с ним контракт.

В этом сезоне Рагнар Сигурдссон принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник сборной Исландии не отметился результативными действиями. Футболист перешёл в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. Он провёл за клуб 53 матча, а с начала нынешнего сезона был капитаном команды. Также регулярно вызывается в сборную Исландии, за которую уже провёл 94 матча.

«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020