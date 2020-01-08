«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной. У исландца были серьёзные проблемы с алкоголем. По нашей информации, защитник принёс извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но всё равно было принято решение расторгнуть с ним контракт.
В этом сезоне Рагнар Сигурдссон принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник сборной Исландии не отметился результативными действиями. Футболист перешёл в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. Он провёл за клуб 53 матча, а с начала нынешнего сезона был капитаном команды. Также регулярно вызывается в сборную Исландии, за которую уже провёл 94 матча.
«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона
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