Фанаты «Эвертона» потребовали встречи с игроками после поражения от «Ливерпуля»
Разгневанные фанаты «Эвертона» прибыли на базу клуба и потребовали встречи с игроками после поражения команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем», сообщает The Telegraph. В этой встрече красные играли полурезервным составом, но всё равно добились победы со счётом 1:0.
По данным источника, болельщиков не пустили к команде, но к ним вышел спортивный директор ливерпульского клуба Марсель Брандс. На следующей неделе состоится собрание «Эвертона», на котором Брандс, главный тренер Карло Анчелотти и владелец клуба Фархад Мошири ответят на вопросы акционеров.
«Эвертон», набрав 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Клуб на шесть очков отстаёт от зоны еврокубков и на пять очков опережает зону вылета.
Анчелотти — о вылете из Кубка Англии: теперь сделаем всё, чтобы подняться повыше в АПЛ
Читайте также
- 8 января 2020
-
17:15
-
17:04
-
16:51
-
16:32
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
15:12
-
15:12
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:39
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
13:53
-
13:29
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
12:58
-
12:42
-
12:41
-
12:15
-
12:08
-
11:58
-
11:41
-
11:37
-
11:17
-
11:09
-
10:53
Партнерский контент