Фанаты «Эвертона» потребовали встречи с игроками после поражения от «Ливерпуля»

Разгневанные фанаты «Эвертона» прибыли на базу клуба и потребовали встречи с игроками после поражения команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем», сообщает The Telegraph. В этой встрече красные играли полурезервным составом, но всё равно добились победы со счётом 1:0.

По данным источника, болельщиков не пустили к команде, но к ним вышел спортивный директор ливерпульского клуба Марсель Брандс. На следующей неделе состоится собрание «Эвертона», на котором Брандс, главный тренер Карло Анчелотти и владелец клуба Фархад Мошири ответят на вопросы акционеров.

«Эвертон», набрав 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Клуб на шесть очков отстаёт от зоны еврокубков и на пять очков опережает зону вылета.