Игроки «Барселоны» попросили Видаля не уходить
Игроки «Барселоны» не хотят, чтобы чилийский полузащитник Артуро Видаль покинул команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.
Согласно информации источника, футболисты каталонского клуба воспользовались поездкой в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании, чтобы убедить 32-летнего хавбека не уходить хотя бы до конца сезона. Отмечается, что одноклубники довольны игрой чилийца в этом сезоне, поэтому хотят, чтобы он остался.
Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Баварии», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец в 15 матчах чемпионата Испании стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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