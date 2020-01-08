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Игроки «Барселоны» попросили Видаля не уходить

Игроки «Барселоны» попросили Видаля не уходить
Футбол / Испания 0

Игроки «Барселоны» не хотят, чтобы чилийский полузащитник Артуро Видаль покинул команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

Согласно информации источника, футболисты каталонского клуба воспользовались поездкой в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании, чтобы убедить 32-летнего хавбека не уходить хотя бы до конца сезона. Отмечается, что одноклубники довольны игрой чилийца в этом сезоне, поэтому хотят, чтобы он остался.

Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Баварии», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец в 15 матчах чемпионата Испании стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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