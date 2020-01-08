Де Лигт может вернуться в «Аякс». Летом «Ювентус» заплатил за него € 85,5 млн
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», сообщает A Bola.
Согласно информации источника, амстердамский клуб следит за бывшим игроком, который пока не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе «старой синьоры». Если ситуация у футболиста не улучшится, чемпион Нидерландов будет готов предложить «Ювентусу» вариант с арендой защитника.
Де Лигт является воспитанником «Аякса». За амстердамский клуб защитник отыграл 117 матчей и забил 13 мячей. Летом минувшего года нидерландец перешёл в «Ювентус». Трансфер игрока обошёлся туринскому клубу в € 85,5 млн. В текущем сезоне защитник принял участие в 17 матчах в составе «старой синьоры». На его счету один результативный удар.
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