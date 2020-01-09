Черышев: это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвёл итоги полуфинальной встречи Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (1:3).
«Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть по ходу сезона. Нам было некомфортно на поле. Нужно сделать выводы и продолжать работать, впереди еще много матчей. Гол Крооса — это результат потери концентрации всей команды. Он поставил нас в сложную ситуацию», — сказал Черышев в эфире Movistar+.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда Кевина Гамейро, однако результативными действиями отметиться не сумел.
«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании. В финальном матче турнира мадридская команда сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».
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«Реал» переиграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании. Денис Черышев сыграл против родного клуба.
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