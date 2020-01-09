Симеоне – о матче с «Барселоной»: становиться сильнее можно только играя против лучших
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании с «Барселоной».
«Мы знаем о сильных качествах «Барселоны», они играют в атакующий футбол, с их уровнем исполнителей сложно что-либо противопоставить. Эта игра будет отличаться от той, что была в чемпионате. Обе команды будут стараться добыть победу.
Завтрашний матч будет для нас полезен, так как становиться сильнее можно только играя против лучших. Суперкубок Испании – это возможность порадовать наших болельщиков и оправдать их ожидания», — приводит слова Симеоне Marca.
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.
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