Экс-игрок «Ливерпуля»: Джака был бы невероятно хорош рядом с Хендерсоном и Фабиньо

Бывший футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи выразил мнение, что полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, которого много критикуют в последние месяцы, смог бы добиться успеха, выступая за мерсисайдцев.
«Если бы Джака играл за «Ливерпуль» рядом с Хендерсоном и Фабиньо, он был бы невероятно хорош. У Гранита отличная техника, он прекрасный распасовщик, у него хороший удар. Он также способен найти тебя своей великолепной левой ногой. Но играя в команде, испытывающей проблемы, он пассажир в плане обороны и считается ненадёжным. Это дилемма для Микеля Артеты, потому что с нынешним составом «Арсенала» придётся повозиться», — цитирует Мёрфи Goal.com со ссылкой на talkSPORT.
Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность, что Джака останется в команде.
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