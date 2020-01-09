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«Эспаньол», интересовавшийся Смоловым, купил форварда «Бенфики» Де Томаса

«Эспаньол», интересовавшийся Смоловым, купил форварда «Бенфики» Де Томаса
Футбол / Испания 0

«Эспаньол» приобрёл нападающего «Бенфики» Рауля Де Томаса. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Ранее была информация, что нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, которым интересовался испанский клуб, является вторым выбором команды в том случае, если не сумеет заполучить форварда «Бенфики», который ранее выступал за мадридский «Реал».

Де Томас — воспитанник мадридского клуба, футболист пописал контракт с «Эспаньолом» до лета 2026 года. Испанский футболист будет представлен сегодня после прохождения футболистом медобследования.

«Эспаньол» после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков, на 4 балла отставая от спасительной 17-й строчки.

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Новость о возможном трансфере форварда «Локомотива» – не просто слух.
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