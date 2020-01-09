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Экс-игрок «Анжи» Асильдаров назначен на пост вице-президента клуба

Экс-игрок «Анжи» Асильдаров назначен на пост вице-президента клуба
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший футболист «Анжи» Шамиль Асильдаров был назначен на пост вице-президента клуба, сообщается на официальном сайте махачкалинцев.

Соответствующее решение принял лично глава клуба Осман Кадиев. Уточняется, что в качестве вице-президента Асильдаров будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью «Анжи» и решением внутрикомандных вопросов.

«Опыт Асильдарова, безусловно, будет полезен при построении молодой команды и выстраивании правильного климата в коллективе. Добро пожаловать в «Анжи», Шамиль Саидбегович!» — говорится в сообщении.

Асильдаров защищал цвета «Анжи» в 2008 году, а также с 2014 по 2015-й и в 2017 году, после чего завершил карьеру. Также он выступал за «Химки», «Кубань», «Локомотив», «Ахмат», «Луч», «Спартак-Нальчик», «Волгу» и «Тобол».

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