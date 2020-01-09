Агент: Бэйлу не интересен переход в MLS. Маловероятно, что он покинет «Реал» летом
Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.
«Гарет не заинтересован в переходе в MLS. Он никуда не уйдёт из «Реала» в январе, и очень маловероятно, что сделает это летом», — приводит слова Барнетта ESPN.
Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», цвета которого он защищал перед трансфером в «Реал», с 2007 по 2013 год. Летом прошлого года форвард был близок к переходу в клуб китайской Суперлиги, однако сделка сорвалась.
В нынешнем сезоне 30-летний валлиец принял участие в 12 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
Капелло: сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в жизни Бэйла
Читайте также
- 9 января 2020
-
16:01
-
15:45
-
15:16
-
15:11
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26
Партнерский контент