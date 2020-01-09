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Агент: Бэйлу не интересен переход в MLS. Маловероятно, что он покинет «Реал» летом

Агент: Бэйлу не интересен переход в MLS. Маловероятно, что он покинет «Реал» летом
Футбол / Испания 0

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.

«Гарет не заинтересован в переходе в MLS. Он никуда не уйдёт из «Реала» в январе, и очень маловероятно, что сделает это летом», — приводит слова Барнетта ESPN.

Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», цвета которого он защищал перед трансфером в «Реал», с 2007 по 2013 год. Летом прошлого года форвард был близок к переходу в клуб китайской Суперлиги, однако сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне 30-летний валлиец принял участие в 12 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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