На место Егорова в департаменте судейства РФС назначен венгр Кошшои
Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Виктор Кошшои.
Ранее данную должность занимал Александр Егоров, который был назначен на неё в мае 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.
Кошшои объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.
Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек
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