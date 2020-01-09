Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

На место Егорова в департаменте судейства РФС назначен венгр Кошшои

На место Егорова в департаменте судейства РФС назн
На место Егорова в департаменте судейства РФС назначен венгр Кошшои
Футбол / РПЛ 0

Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Виктор Кошшои.

Ранее данную должность занимал Александр Егоров, который был назначен на неё в мае 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.

Кошшои объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020