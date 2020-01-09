На место Егорова в департаменте судейства РФС назначен венгр Кошшои

Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Виктор Кошшои.



Ранее данную должность занимал Александр Егоров, который был назначен на неё в мае 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.



Кошшои объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек