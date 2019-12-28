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Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек

Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», функции Александра Егорова, который покинул пост главы департамента судейства и инспектирования, на ближайшее время будут распределены между членами специально созданной комиссии.

Решение о создании такой комиссии принял председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В неё войдут четыре человека, трое из которых — известные в прошлом арбитры. Сергей Зуев будет отвечать за арбитров и судейство матчей. На Сергея Фурсу возложены обязанности по работе с инспекторами, Юрий Баскаков будет заниматься молодыми рефери и их развитием, а также юношескими соревнованиями и молодёжным первенством. Ещё одним членом образованной комиссии стал помощник Ашота Хачатурянца Павел Каманцев. Зона его ответственности — соблюдение всех нормативных документов и внутренних регламентов РФС.

РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента
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