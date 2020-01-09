ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

Московский ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о трансфере белорусского нападающего Ильи Шкурина. Стороны подписали контракт на 4,5 года.

Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний форвард является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 гол).

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Инстаграме».

В минувшем сезоне чемпионата Беларуси Илья забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 матчах.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».