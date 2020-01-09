«Реал» всё ещё хочет продать Бэйла, но поиск покупателя может затянуться

Руководство мадридского «Реала» всё ещё хочет расстаться с нападающим команды Гаретом Бэйлом. «Сливочные» намерены активно искать заинтересованный клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
По информации издания, «Реалу» будет трудно найти покупателя из-за высокой зарплаты игрока. В такой ситуации наиболее вероятно, что 30-летний валлиец продолжит карьеру в Китае. Не исключён вариант, что мадридцам придётся отпустить игрока бесплатно.
Сообщается, что Гарет, скорее всего, не вернётся в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». «Красные дьяволы» вряд ли решатся на трансфер из-за возраста форварда, а для «шпор» покупка Бэйла является слишком дорогой.
Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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