«Реал» всё ещё хочет продать Бэйла, но поиск покупателя может затянуться

Руководство мадридского «Реала» всё ещё хочет расстаться с нападающим команды Гаретом Бэйлом. «Сливочные» намерены активно искать заинтересованный клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Реалу» будет трудно найти покупателя из-за высокой зарплаты игрока. В такой ситуации наиболее вероятно, что 30-летний валлиец продолжит карьеру в Китае. Не исключён вариант, что мадридцам придётся отпустить игрока бесплатно.

Сообщается, что Гарет, скорее всего, не вернётся в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». «Красные дьяволы» вряд ли решатся на трансфер из-за возраста форварда, а для «шпор» покупка Бэйла является слишком дорогой.

Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.