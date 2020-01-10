Милнер и Кейта не сыграют с «Тоттенхэмом», Фабиньо и Ловрен вернутся на следующей неделе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков команды. В настоящее время в лазарете красных пребывают защитники Жоэль Матип, Деян Ловрен и Натаниэл Клайн, а также полузащитники Фабиньо, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Шердан Шакири.
«Джеймс и Наби недоступны. У них мышечные травмы. Посмотрим, когда они вернутся, но их не будет в эти и следующие выходные. Жоэль некоторое время тренировался вне поля по индивидуальной программе. Вчера он работал с остальными. Шак тренировался в общей группе.
Деян и Фаб на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам. В последнее время они усердно работали. Посмотрим, сыграют ли они с «Манчестер Юнайтед». Клайни хорошо восстанавливается, но пока не готов», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Завтра, 11 января, «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в 22-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдёт в Лондоне, начало – в 20:30 мск.
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