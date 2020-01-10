«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп побьёт рекорд Гвардиолы

11 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб примет «Ливерпуль» в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают красных фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.74. Победа коллектива Жозе Моуринью оценивается аналитиками коэффициентом 4.62.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (11.01.2020)

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» получили великолепную возможность перевести дух, чем воспользовались только красные. Команда Юргена Клоппа в дерби переиграла «Эвертона» в 1/32 финала Кубка Англии, используя практически полностью дублирующий состав. Единственной неприятной новостью стала травма Джеймса Милнера.

Жозе Моуринью поступил иначе. «Тоттенхэм» на выезде с «Мидлсбро» выставил всех сильнейших и не смог одолеть соперника, болтающегося на 16-й строчке в Чемпионшипе. Теперь «шпор» ждёт переигровка на своём поле, требующая дополнительных физических усилий. Похоже, португальский специалист погорячился.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», с чем мы полностью согласны. Победа красных за 1.74 выглядит не слишком перспективно с точки зрения потенциальной прибыли, зато достаточно надёжно. Абсолютно все аргументы говорят в пользу команды Юргена Клоппа.

В каждом из четырёх последних матчей с «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» одерживал победу. В сравнении с прошлым сезоном красные умудрились добавить, а «шпоры», наоборот, стали слабее образца самих себя годичной давности. У лондонцев на место Почеттино пришёл Моуринью, но это не должно сказаться на итоговом результате.

В противостоянии лично с Жозе у Юргена Клоппа четыре победы, ещё столько же ничейных результатов и лишь пара поражений. Стоит учесть, что в прошлые годы немец даже с «Боруссией» проходил мощнейший «Реал» в Лиге чемпионов, на тренерском мостике которого работал Моуринью.

У «Ливерпуля» в Премьер-лиге 19 побед за 20 матчей. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», затем уступил «Саутгемптону», а про Кубок Англии мы уже упомянули. Основа красных отдыхала сумела перевести дух, восстановить сил и подготовиться к ближайшему поединку наилучшим образом.

Мало того что Моуринью дал дополнительную нагрузку своим лидерам, так у «Тоттенхэма» хватает проблем с травмированными. Хозяевам не помогут Льорис, Ндомбеле, Роуз, Сиссоко, Дэвис и Кейн. «Шпоры» остались без основного вратаря, главного бомбардира, двух важнейших исполнителей средней линии и пары защитников. «Ливерпуль» имеет все шансы набрать очередные три очка. Помешать команде Клоппа способна только целая серия непредвиденных обстоятельств.

«Ливерпуль» может установить историческое достижение. Ещё ни одна команда в истории английской Премьер-лиги не одерживала 20 побед за 21 матч со старта чемпионата. Лучший результат продемонстрировал «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2017/2018, выдав 19 успешных поединков и две ничьи.

Ставка на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» основным составом не смог переиграть «Норвич», «Саутгемптон» и «Мидлсбро». У «Ливерпуля» 19 побед в 20 матчах Премьер-лиги. С коэффициентом 1.74 мы поставим на красных. Моуринью не сможет рассчитывать на Льориса, Ндомбеле, Роуза, Сиссоко, Дэвиса и Кейна. В четырёх последних поединках со «шпорами» красные добивались успеха.

Ставка: победа «Ливерпуля» c коэффициентом 1.74.

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