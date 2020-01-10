ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
ЦСКА в своём официальном «твиттере» сообщил о возвращении полузащитника Лукаса Сантоса в «Васко да Гама».
20-летний бразильский футболист покинул стан «армейцев» по истечении арендного договора. Московский клуб не стал выкупать его.
Сантос является воспитанником «Васко да Гама», за основную команду которого дебютировал в 2018 году. В сентябре прошлого года хавбек на правах аренды перебрался в ЦСКА. В дальнейшем сообщалось, что «армейцы» хотят продлить пребывание Лукаса в клубе, однако в «Васко да Гама» заявили, что рассматривают только продажу игрока.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сантос принял участие в 2 матчах, суммарно проведя на поле 55 минут. В Лиге Европы бразилец также провёл 2 встречи (34 минуты).
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