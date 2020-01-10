Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» предложили купить полузащитника «Спортинга» Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» предложили купить полузащитника «Спортинга» Фернандеша
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» получило предложение о покупке полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Зелёно-белые хотят выручить с продажи 25-летнего игрока € 70 млн, сообщает Daily Record.

Ранее «Манчестер Юнайтед» запрашивал у «Спортинга» билеты на матч 15-го тура португальской Примейры с «Порту» на имя главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера и его ассистента Майка Фелана. Встреча состоялась 5 января и завершилась со счётом 2:1 в пользу «драконов».

Один из источников, близкий к Фернандешу, ожидает, что «красные дьяволы» сделают официальное предложение о трансфере хавбека в течение недели.

В нынешнем сезоне Бруну забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Как футбольная индустрия изменилась за 10 лет. Главные цифры
Безумные трансферы и контракты, соцсети и бизнес.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020