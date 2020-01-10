«Манчестер Юнайтед» предложили купить полузащитника «Спортинга» Фернандеша
Руководство «Манчестер Юнайтед» получило предложение о покупке полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Зелёно-белые хотят выручить с продажи 25-летнего игрока € 70 млн, сообщает Daily Record.
Ранее «Манчестер Юнайтед» запрашивал у «Спортинга» билеты на матч 15-го тура португальской Примейры с «Порту» на имя главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера и его ассистента Майка Фелана. Встреча состоялась 5 января и завершилась со счётом 2:1 в пользу «драконов».
Один из источников, близкий к Фернандешу, ожидает, что «красные дьяволы» сделают официальное предложение о трансфере хавбека в течение недели.
В нынешнем сезоне Бруну забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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