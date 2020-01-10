Экс-ассистент Капелло в «Ювентусе» и сборной России: вижу Миранчука в Турине
Итало Габиальти, бывший помощник Фабио Капелло, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус».
«По опыту работы со сборной России помню, что Миранчук был одним из тех игроков, за которыми мы следили. В то время он выступал за молодёжную сборную и уже выделялся своей игрой. Я считаю его хорошим игроком и вижу его в «Ювентусе», — приводит слова Габиальти TuttoJuve.
В текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 24-летнего хавбека 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
Габиальти был ассистентом Капелло во время его работы в «Милане», «Реале», «Роме» «Ювентусе», сборных Англии и России.
Мариу: думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе»
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