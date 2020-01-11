Крал: Англия – моя маленькая мечта

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о своём желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, а также оценил шансы красно-белых в нынешнем сезоне.

«Знаете, Англия — моя маленькая мечта, хотел бы попробовать свои силы в этом чемпионате. Но пока я не думаю об этом. Есть разница между предложением и интересом клубов. Пока нет ничего конкретного, по крайней мере, я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на «Спартаке» и на игре за сборную Чехии.



У нас впереди ещё одиннадцать игр в Российской Премьер-Лиге, и мы имеем хорошие шансы попасть в еврокубок через Кубок России. В четвертьфинале мы встретимся с ЦСКА. Кроме того, турнирная таблица в чемпионате России очень плотная, мы ещё можем подняться вверх», — приводит слова Крала iSport.cz.



В текущем сезоне Крал принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.