Крал: Англия – моя маленькая мечта

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о своём желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, а также оценил шансы красно-белых в нынешнем сезоне.
«Знаете, Англия — моя маленькая мечта, хотел бы попробовать свои силы в этом чемпионате. Но пока я не думаю об этом. Есть разница между предложением и интересом клубов. Пока нет ничего конкретного, по крайней мере, я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на «Спартаке» и на игре за сборную Чехии.
У нас впереди ещё одиннадцать игр в Российской Премьер-Лиге, и мы имеем хорошие шансы попасть в еврокубок через Кубок России. В четвертьфинале мы встретимся с ЦСКА. Кроме того, турнирная таблица в чемпионате России очень плотная, мы ещё можем подняться вверх», — приводит слова Крала iSport.cz.
В текущем сезоне Крал принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
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