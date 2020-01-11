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Сократис: «Арсенал» играл намного лучше «Кристал Пэлас», мы разочарованы результатом

Сократис: «Арсенал» играл намного лучше «Кристал Пэлас», мы разочарованы результатом
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос прокомментировал результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Разочарованы результатом, потому что играли намного лучше соперника и имели шансы на победу. Первые 35 минут встречи провели очень хорошо, сделали то, что требовал от нас главный тренер. В концовке первого тайма и начале второго потеряли концентрацию и немного расслабились.

Что касается удаления Обамеянга, VAR существует для того, чтобы помогать арбитрам. Реакция была не самой лучшей, но мы разочарованы, потому что нам не повезло. Но мы не против VAR и уважаем решение арбитров», — приводит слова Сократиса BT Sport.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «орлов» 29 очков. «Арсенал» (28) — на 10-м месте.

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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