Фирмино забил «Тоттенхэму», обыграв защитника после паса Салаха. Видео

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» был открыт счёт на 37-й минуте. Отличился нападающий гостей Роберто Фирмино. Он пробил с близкого расстояния после паса нападающего Мохамеда Салаха.

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22-й тур АПЛ стартовал вчера, 10 января, матчем «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Сегодня, 11 января, «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1, «Челси» дома крупно обыграл «Бёрнли» (3:0), «Эвертон» на своём поле выиграл у «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0, «Лестер Сити» дома уступил «Саутгемптону» — 1:2, «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Норвич Сити» (4:0), «Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:1.



Завтра, 12 января, встретятся «Борнмут» с «Уотфордом» и «Астон Вилла» с «Манчестер Сити».